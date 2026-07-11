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Fiesta española en Los Ángeles tras la victoria de 'La Roja' ante Bélgica

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La selección de fútbol de España nos está dando muchas alegrías. Españoles por todo el mundo celebraron la victoria por todo lo alto. Pero sobre todo los que estuvieron allí en Los Ángeles, en el estadio de SoFi. La alegría estalló tras la victoria de 'La Roja' ante la selección de Bélgica y el pase a semifinales. España ya es una de las cuatro grandes del fútbol mundial.

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