El calendario del 30º día de Mundial / Sport.es

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El calendario del 30º día de Mundial - 11 de julio

Llega el cierre de la fase de cuartos de final en el 30º día de Mundial. A las 23 horas se da el tiro de salida con un Inglaterra - Noruega, cruce de titanes en el que la presencia de Erling Haaland y Harry Kane van a tener al mundo muy pendiente de sus actuaciones. Y a las 03 de la madrugada se dará el último partido de cuartos con un Suiza - Argentina. Los de Scaloni volverán a darlo todo después de la épica victoria contra Egipto.