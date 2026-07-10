Rafael Louzan, presidente de la RFEF: "No es momento de hablar sobre la posible final en España o Marruecos" / Jordi Gil

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Rafael Louzan, presidente de la RFEF: "No es momento de hablar sobre la posible final en España o Marruecos"

Rafael Louzan ha atendido a los medios a menos de un día para que la Selección española dispute el partido de cuartos de final contra Bélgica. El presidente de la RFEF ha hablado sobre la polémica creada por Donald Trump y su influencia sobre Infantino para que la final del Mundial del 2030 no se juegue en España sino en Marruecos. Louzan ha sido claro en el asunto: "No es momento de hablar sobre la posible final en España o Marruecos. Estamos centrados en el próximo partido", zanjando así el tema y mostrando su concentración en el decisivo encuentro que les puede dar un pase a semifinales.