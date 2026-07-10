Paco González y sus contundentes declaraciones con el Mundial 2030: "Boicot al Mundial si no nos dan la final en España" / @tjcope

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Paco González y sus contundentes declaraciones con el Mundial 2030: "Boicot al Mundial si no nos dan la final en España"

Paco González estalla en directo debido a la polémica ocasionada con el Mundial del 2030 por culpa de Trump y su influencia con Infantino. El periodista ha dejado claro que si finalmente no hubiese la final del Mundial en España, estaría a favor de hacer boicot al torneo, siendo Portugal y Marruecos los que lleven la batuta de la competición y dejando España fuera de la organización. Más información