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Eduardo Iturralde sobre el colegiado del España - Bélgica: "Siempre va a pitar un poco más como estamos acostumbrados aquí"

Eduardo Iturralde sobre el colegiado del España - Bélgica: "Siempre va a pitar un poco más como estamos acostumbrados aquí"

Eduardo Iturralde sobre el colegiado del España - Bélgica: "Siempre va a pitar un poco más como estamos acostumbrados aquí" / @ellarguero

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Eduardo Iturralde sobre el colegiado del España - Bélgica: "Siempre va a pitar un poco más como estamos acostumbrados aquí"

@ellarguero

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El excolegiado Eduardo Iturralde dejó clara en el programa de radio 'El Larguero' su opinión sobre el árbitraje asignado en el España - Bélgica que se disputa hoy, viernes 10 de junlio. Iturralde ha dejado claro que le gusta el árbitro debido a que es europeo como Michael Oliver y que de esta forma será similar al tipo de arbitraje al que estamos acostumbrados en Europa.

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