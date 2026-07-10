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Ed Sheeran se reune con la selección de Inglaterra para instar con su música a la épica

Ed Sheeran se reune con la selección de Inglaterra para instar con su música a la épica

Ed Sheeran se reune con la selección de Inglaterra para instar con su música a la épica / @england

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Ed Sheeran se reune con la selección de Inglaterra para instar con su música a la épica

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Inglaterra vive los días previos al encuentro de cuartos de final contra Noruega con mucha concentración a la vez que con visitas de lujo como la de Ed Sheeran, que ha cantado junto a todo el equipo temas como 'Castle on the Hill', brindando un emocionante momento a los jugadores ingleses. Inglaterra está a un día de forjar su destino en este Mundial, enfrentándose a la peligrosa Noruega de Haaland.

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