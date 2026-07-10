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Bouaddi: "No me arrepiento de haber elegido Marruecos en vez de Francia"

Bouaddi: "No me arrepiento de haber elegido Marruecos en vez de Francia"

Bouaddi: "No me arrepiento de haber elegido Marruecos en vez de Francia" / Perform

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Bouaddi: "No me arrepiento de haber elegido Marruecos en vez de Francia"

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El jugador de Marruecos se mostró orgulloso de llevar la elástica marroquí pese a la derrota ante Francia. Anteriormente tuvo la oportunidad de decidir si formar parte de Francia pero acabó optando por Marruecos. Francia eliminó a la selección marroquí en cuartos de final por un total de dos goles firmados por Mbappé y Dembélé, confirmando el pase a la semifinal del Mundial. Más información

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