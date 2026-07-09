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Laporte: "Siempre he ido a la inversa de lo que todo el mundo pensaba"

Laporte: "Siempre he ido a la inversa de lo que todo el mundo pensaba"

EFE

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Laporte: "Siempre he ido a la inversa de lo que todo el mundo pensaba"

EFE

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 Aymeric Laporte forma parte del ‘muro’ de España, sin encajar gol en sus cinco partidos del Mundial. Titular y disfrutando con la selección cinco años después de obtener la nacionalidad. "Siempre he ido a la inversa de lo que todo el mundo pensaba", reconoce en una entrevista con EFE en la que apunta a que ganar la Eurocopa fue "lo mejor" que le ha pasado en el fútbol. Su objetivo, superarlo en el Mundial.

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