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Laporte: "Siempre he ido a la inversa de lo que todo el mundo pensaba"

Aymeric Laporte forma parte del ‘muro’ de España, sin encajar gol en sus cinco partidos del Mundial. Titular y disfrutando con la selección cinco años después de obtener la nacionalidad. "Siempre he ido a la inversa de lo que todo el mundo pensaba", reconoce en una entrevista con EFE en la que apunta a que ganar la Eurocopa fue "lo mejor" que le ha pasado en el fútbol. Su objetivo, superarlo en el Mundial.