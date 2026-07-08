Secciones

Es noticia
Cuadro MundialResumen Suiza - ColombiaPartidos Mundial hoyEtapa 5 Tour de FranciaClasificación Tour de FranciaKroupiIñigo MartínezScarioloMercado Fichajes hoyMundial 2026Cuándo juega EspañaCuándo juega ArgentinaEspaña - CroaciaHorarios MotoGP GP de AlemaniaIreneMikel MerinoMiguel IndurainAlfonso MuñozCalendario España MundialMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaEliminadas MundialPrograma San Fermín hoyDónde ver encierros San FermínCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
Miles de aficionados celebran en Bangladesh la agónica remontada de Argentina ante Egipto

Miles de aficionados celebran en Bangladesh la agónica remontada de Argentina ante Egipto

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Miles de aficionados celebran en Bangladesh la agónica remontada de Argentina ante Egipto

Atlas News

RRSS WhatsAppCopiar URL

La histórica y ferviente pasión de Bangladesh por el fútbol latinoamericano volvió a desbordarse este miércoles. Miles de aficionados locales se congregaron en la capital, Daca, para vibrar con el tenso encuentro de eliminación directa del Mundial entre Argentina y Egipto, que se saldó con una heroica y agónica remontada de la vigente campeona del mundo. El campus de la Universidad de Daca se transformó en un estadio improvisado donde más de 2.500 hinchas abarrotaron el recinto para seguir el partido a través de una pantalla gigante.