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Miles de aficionados celebran en Bangladesh la agónica remontada de Argentina ante Egipto

La histórica y ferviente pasión de Bangladesh por el fútbol latinoamericano volvió a desbordarse este miércoles. Miles de aficionados locales se congregaron en la capital, Daca, para vibrar con el tenso encuentro de eliminación directa del Mundial entre Argentina y Egipto, que se saldó con una heroica y agónica remontada de la vigente campeona del mundo. El campus de la Universidad de Daca se transformó en un estadio improvisado donde más de 2.500 hinchas abarrotaron el recinto para seguir el partido a través de una pantalla gigante.