EFE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

"Gracias, Roberto Martínez": la Federación portuguesa despide oficialmente al técnico

Con un "Gracias, Roberto Martínez", la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) despidió "oficialmente" este miércoles al técnico español, que ya anunció su adiós al banquillo de la selección de Portugal tras quedar eliminada en octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá este lunes.

En un comunicado, la Federación Portuguesa de Fútbol anunció que el contrato con Martínez y su cuerpo técnico llegó hoy "oficialmente" a su fin, y agradeció "toda la profesionalidad y dedicación" del seleccionador y su equipo durante los tres años y medio que ha estado en el cargo.