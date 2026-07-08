Secciones

Es noticia
Cuadro MundialResumen Suiza - ColombiaPartidos Mundial hoyEtapa 5 Tour de FranciaClasificación Tour de FranciaKroupiIñigo MartínezScarioloMercado Fichajes hoyMundial 2026Cuándo juega EspañaCuándo juega ArgentinaEspaña - CroaciaHorarios MotoGP GP de AlemaniaIreneMikel MerinoMiguel IndurainAlfonso MuñozCalendario España MundialMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaEliminadas MundialPrograma San Fermín hoyDónde ver encierros San FermínCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
"Gracias, Roberto Martínez": la Federación portuguesa despide oficialmente al técnico

"Gracias, Roberto Martínez": la Federación portuguesa despide oficialmente al técnico

EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

"Gracias, Roberto Martínez": la Federación portuguesa despide oficialmente al técnico

EFE

RRSS WhatsAppCopiar URL

Con un "Gracias, Roberto Martínez", la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) despidió "oficialmente" este miércoles al técnico español, que ya anunció su adiós al banquillo de la selección de Portugal tras quedar eliminada en octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá este lunes.

En un comunicado, la Federación Portuguesa de Fútbol anunció que el contrato con Martínez y su cuerpo técnico llegó hoy "oficialmente" a su fin, y agradeció "toda la profesionalidad y dedicación" del seleccionador y su equipo durante los tres años y medio que ha estado en el cargo.

TEMAS