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Edu Aguirre: "Argentina no puede competir futbolísticamente con España o Francia"

Las declaraciones de Edu Aguirre han vuelto a generar polémica. Pese a la remontada y clasificación de Argentina, el periodista español aseguró que la Albiceleste "no puede competir futbolísticamente contra España o Francia", argumentando que el conjunto sudamericano está un escalón por debajo en cuanto al nivel de juego. Sus palabras han desatado un intenso debate entre aficionados y analistas sobre el verdadero potencial del vigente campeón del mundo. Más información