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La baja de Amadou Onana, un mazazo para Bélgica

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La baja de Amadou Onana, un mazazo para Bélgica

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La selección de fútbol de Bélgica regresó este martes a los entrenamientos en Renton, Washington, con una mezcla de concentración y pesar. Tras certificar su pase a los cuartos de final del Mundial el pasado lunes al vencer a la selección de Estados Unidos (4-1) en Seattle, el combinado dirigido por Rudi Garcia ya prepara su crucial encuentro del próximo viernes ante España, aunque lo hará con una ausencia de peso en su plantilla. Apenas una hora antes de que el equipo saltara al césped, la federación belga confirmó los peores pronósticos sobre el estado físico de Amadou Onana. El centrocampista sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla durante los primeros compases del encuentro de octavos de final contra el conjunto norteamericano. 

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