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Así ha sido la reacción de la 'FanFest' al penalti fallado por Messi

Así ha sido la reacción de la 'FanFest' al penalti fallado por Messi

Así ha sido la reacción de la 'FanFest' al penalti fallado por Messi / X

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Así ha sido la reacción de la 'FanFest' al penalti fallado por Messi

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Egipto se adelantó a Argentina en la primera parte del encuentro con un gol de Yasser Ibrahim pero no pasó mucho tiempo para que Argentina tuviera su oportunidad de empatar el encuentro. Leo Messi fue el responsable de disparar el penalti provocado por Egipto pero acabó de la peor manera posible. El astro argentino falló su segundo penalti en la competición, provocando la decepción entre la afición argentina. Más información

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