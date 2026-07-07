Atlas News

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La selección española descansa en su hotel antes de viajar a Los Ángeles

La selección española llegó ayer victoriosa a su hotel de Dallas tras obtener una plaza para la fase de cuartos del Mundial al imponerse 1-0 a Portugal. El autobús del equipo llegó al centro de la ciudad con los aficionados apiñados en las calles mientras los jugadores, entre ellos el capitán Rodri y el delantero Lamine Yamal, saludaban a la multitud antes de entrar en el hotel bajo custodia policial.