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La selección española descansa en su hotel antes de viajar a Los Ángeles

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La selección española llegó ayer victoriosa a su hotel de Dallas tras obtener una plaza para la fase de cuartos del Mundial al imponerse 1-0 a Portugal. El autobús del equipo llegó al centro de la ciudad con los aficionados apiñados en las calles mientras los jugadores, entre ellos el capitán Rodri y el delantero Lamine Yamal, saludaban a la multitud antes de entrar en el hotel bajo custodia policial.

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