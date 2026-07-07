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Esto es lo que ha pasado esta noche en el Mundial mientras dormías - 7 de julio

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Dolça Pedret

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Esto es lo que ha pasado esta noche en el Mundial mientras dormías - 7 de julio

Dolça Pedret

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España se verá las caras con Bélgica en cuartos de final después de que los diablos rojos golearan 1-4 a Estados Unidos. 

De Keteleare marcó, Tillman empató y el belga volvió a responder con otro gol. Vanaken hizo el tercero tras una cantada del portero Mat Freese, y Lukaku se sumó también a la goleada. 

Eso sí, Bélgica paga caro este partido con la lesión de Onana en la rodilla, tras una mala caída. Se habla de lesión de ligamentos, pero aún no hay parte médico oficial.  

Con la derrota de Estados Unidos, las tres anfitrionas quedan eliminadas. 

Tras el partido de España y Portugal, en la que la roja ganó por un gol de Mikel Merino en el 91, Roberto Martínez y Cristiano Ronaldo confirmaron su marcha de la selección lusa. El bicho dice adiós a su último mundial y se despide con el récord de haber marcado en seis Copas del Mundo diferentes, aunque sin conquistar el único gran título que se le resistió

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