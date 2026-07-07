Miles de hinchas de Argentina y Egipto animan Atlanta antes del esperado duelo mundialista / EFE

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Miles de hinchas de Argentina y Egipto animan Atlanta antes del esperado duelo mundialista

La ciudad de Atlanta vive hoy martes una auténtica fiesta futbolera con la llegada de miles de hinchas de Argentina y Egipto para el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Desde primeras horas del día, las calles del centro, los alrededores del estadio y las zonas de reunión de aficionados se llenaron de camisetas celestes y blancas, así como de los colores rojo, blanco y negro de Egipto