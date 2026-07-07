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Messi tras la victoria con Egipto: "Este grupo nunca se rinde y sigue intentándolo hasta el final"

Messi tras la victoria con Egipto: "Este grupo nunca se rinde y sigue intentándolo hasta el final"

Messi tras la victoria con Egipto: "Este grupo nunca se rinde y sigue intentándolo hasta el final" / Esports2

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Messi tras la victoria con Egipto: "Este grupo nunca se rinde y sigue intentándolo hasta el final"

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Leo Messi atiende a los medios tras la épica remontada de Argentina contra Egipto. La selección de Scaloni ha conseguido el pase a cuartos de final del Mundial tras anotar el gol del desempate en el tiempo de descuento de la segunda parte. Messi ha dejado claro que la selección argentina no se rinde nunca y que afronta cualquier adversidad siempre en busca de la victoria.

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