Diego Simeone: "¿Firmar una final Argentina - España para la final? No tengo dudas" / X

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Diego Simeone: "¿Firmar una final Argentina - España para la final? No tengo dudas"

Diego Simeone contestó a diversos medios durante su estancia en el Mundial en EEUU. El técnico del Atlético de Madrid ha dejado claro que firmaría una final Argentina - España, un encuentro que no se pudo disputar este año y que los amantes del fútbol lo estaban esperando. Simeone tampoco ha querido hablar sobre el tema Julián Álvarez, una de las 'patatas calientes' del mercado de fichajes de este verano.