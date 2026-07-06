Venta de máscaras de Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal en la previa al España - Portugal / @laaficion

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Venta de máscaras de Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal en la previa al España - Portugal

Mucha expectativa para el encuentro entre España y Portugal de octavos de final del Mundial. La presencia de dos estrellas del fútbol, Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, deja detalles como el siguiente: venta de máscaras con los rostros de ambos jugadores. Se prepara un gran ambiente para un partido que dará para hablar los siguientes días. Un duelo ibérico que determinará el siguiente equipo de cuartos de final del torneo mundial.