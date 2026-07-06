Dolça Pedret

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Lo que te has perdido mientras dormías del Mundial - Lunes, 6 de julio

Haaland se carga a Brasil, Neymar dice "se acabó" y Bellingham brilla en el Azteca: esto es lo que ha pasado esta noche en el Mundial mientras dormías.

Noruega firma una de las mayores sorpresas del Mundial y estará por primera vez en los cuartos de final gracias a un doblete del delantero del Manchester City.

Se medirá a Inglaterra en cuartos, que ganó 2-3 a México en un partido que empezó una hora más tarde por las tormentas eléctricas.

Bellingham puso un doblete, el tercero más rápido de la historia de los Mundiales, Kane la sentencia en el tercer gol de penalti pero quien se llevó gran parte de los elogios fue Anthony Gordon. El extremo fue una pesadilla constante para el carril derecho mexicano y acabó forzando el penalti que Kane transformó.