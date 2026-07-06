El análisis de la victoria de España contra Portugal con Jordi Gil / Sport.es

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Conexión La Roja: La victoria de España contra Portugal I Sport Mundial 1x16

Jordi Gil, enviado especial de SPORT al Mundial, connecta con Sport Mundial para analizar la victoria de España contra Portugal en un encuentro muy disputado en el que la Roja ha podido anotar el gol de la victoria en el tiempo de descuento. Descubre como se ha vivido la victoria directamente desde el estadio y todos los detalles al respecto. Más información