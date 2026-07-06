Secciones

Es noticia
Cuadro MundialBenjamin KugelViniciusReal MadridHendersonEtapa 3 Tour de FranciaClasificación Tour de FranciaTopuriaEspaña - PortugalA qué hora juega EspañaMercado Fichajes hoyMundial 2026Máximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026Manolo LamaAyuda mensual CatalunyaPadre HaalandIgnacio SolsonaCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
El calendario del 26º día de Mundial - 6 de julio

El calendario del 26º día de Mundial - 6 de julio

El calendario del 26º día de Mundial - 6 de julio / SPORT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El calendario del 26º día de Mundial - 6 de julio

SPORT

RRSS WhatsAppCopiar URL

No te pierdas los partidos que nos depara el Mundial en su 26 día de competición. A las 21h llegará el momento que todos estamos esperando, Portugal contra España. La selección de De la Fuente se enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo en un duelo que muhcos stuaban como la final esperada. A las 2 de la mañana tendremos el Estados Unidos Bélgica, los anfitriones se mediran ante una siempre temida selección belga, con el reciente incidente de la roja perdonada por la FIFA a Folarin Balogun.

TEMAS