El calendario del 26º día de Mundial - 6 de julio / SPORT

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El calendario del 26º día de Mundial - 6 de julio

No te pierdas los partidos que nos depara el Mundial en su 26 día de competición. A las 21h llegará el momento que todos estamos esperando, Portugal contra España. La selección de De la Fuente se enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo en un duelo que muhcos stuaban como la final esperada. A las 2 de la mañana tendremos el Estados Unidos Bélgica, los anfitriones se mediran ante una siempre temida selección belga, con el reciente incidente de la roja perdonada por la FIFA a Folarin Balogun.