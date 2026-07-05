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Se activa el protocolo de tormenta eléctrica a pocas horas del México - Inglaterra
Las condiciones meteorológicas no están ayudando al encuentro que se va a disputar entre México y Inglaterra. A menos de tres horas de que inicie partido, se ha activado el protocolo de tormenta eléctrica para la ciudadanía de la zona. El riesgo es total, las siguientes horas decidirán si el partido sigue para adelante o finalmente se tiene que atrasar.