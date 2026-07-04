EFE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Lamine Yamal, un talismán que solo sonríe por su hermano: “Estoy enamorado de él”

Lamine Yamal fue protagonista ante Austria sobre el césped. Y su hermano, Keyne, viral en la grada por su efusiva celebración tras el 3-0 final. Delante de él, la madre de Mikel Oyarzabal, autor del tanto. Una imagen que suma millones de reproducciones y que es la única que sacó una sonrisa a Lamine Yamal, a pesar de ser nombrado mejor jugador del partido.