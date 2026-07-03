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La selección comienza a preparar en Dallas el partido de octavos contra Portugal

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La selección comienza a preparar en Dallas el partido de octavos contra Portugal

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La selección española de fútbol ha vuelto al trabajo este viernes en Dallas (Texas) tras la brillante victoria contra Austria por 3-0 que le dio a la Roja el pase de octavos. Los de Luis De la Fuente han comenzado a preparar el partido contra la Portugal de Cristiano Ronaldo que se disputará el lunes a las 21:00 horas en el AT&T Stadium de Arlington (Texas). Lamine Yamal, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Nico Williams y Dani Olmo no se ejercitaron junto al resto del grupo por gestión de cargas.

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