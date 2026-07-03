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¿Portugal o Croacia? El gran debate sobre el próximo rival de España | SPORT Mundial 1x15

Javi Giraldo, Joaco Soneira y Christian Blasco analizan qué selección sería el rival más favorable para España en los cuartos de final. Aunque reconocen el potencial de Portugal, los tres coinciden en que su estilo puede beneficiar más a la Roja y destacan que el triunfo ante Austria supone un golpe de autoridad que devuelve al equipo la confianza para afrontar el tramo decisivo del Mundial.