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Jhon Córdoba: "Lo importante es ganar; el gol llegará en cualquier momento"

Jhon Córdoba: "Lo importante es ganar; el gol llegará en cualquier momento"

Jhon Córdoba: "Lo importante es ganar; el gol llegará en cualquier momento" / EFE

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Jhon Córdoba: "Lo importante es ganar; el gol llegará en cualquier momento"

EFE

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 A un día del duelo frente a Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Jhon Córdoba envió un mensaje de calma y confianza al asegurar que Colombia no debe asumir el papel de favorita, sino mantener la misma identidad colectiva que la ha llevado hasta esta instancia. El delantero destacó que el grupo está unido y convencido de que el trabajo realizado durante el torneo es la principal fortaleza para afrontar un compromiso de alta exigencia.

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