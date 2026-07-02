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Los goles de Kane desatan la locura en Londres

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Los goles de Kane desatan la locura en Londres

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La afición de Inglaterra ha podido celebrar la clasificación para los octavos de final del Mundial, después de sufrir mucho en el partido contra la República del Congo, que iba ganando gran parte del encuentro. Finalmente, gracias a los dos goles de Harry Kane, Inglaterra ha logrado remontar el resultado y desatar la locura en Londres, donde cientos de seguidores veían el partido desde una cervecería.

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