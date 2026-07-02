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Al entrenador del Congo le comunican la muerte de su padre en plena rueda de prensa

El responsable de prensa de la selección de la República Democrática del Congo sorprendió a todos —empezando por Sébastien Desabre— al anunciar el fallecimiento del padre del entrenador francés al finalizar la rueda de prensa. Fue una noticia dolorosa para el técnico, que llegó tras la derrota de su equipo por 2-1 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial, el miércoles.