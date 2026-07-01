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Noruega rema hasta los octavos de final del Mundial

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Noruega rema hasta los octavos de final del Mundial

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Noruega celebra la clasificación para los octavos de final del Mundial. En Estados Unidos y también en las calles de Oslo, los noruegos han festejado que los de Haaland consiguen por primera vez en su historia pasar a la siguiente ronda. En todas partes con la famosa remada vikinga como parte central de la celebración. Miles de aficionados noruegos remando al unísono en esa tradicional celebración que se ha hecho popular en este campeonato del mundo y que ha llegado hasta el parlamento noruego, donde los parlamentarios se han puesto de acuerdo para remar todos a la vez.

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