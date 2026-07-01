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España llega a Los Ángeles con la mente puesta en el duelo contra Austria

La selección española de fútbol ya se encuentra en Los Ángeles para afrontar el inicio de la fase decisiva de la Copa del Mundo. La expedición dirigida por Luis de la Fuente ha aterrizado en la ciudad californiana y se ha trasladado directamente a su hotel de concentración en la zona de Long Beach, donde velará armas antes de su primer cruce eliminatorio. Las imágenes muestran la llegada de los futbolistas y el cuerpo técnico, quienes reflejan máxima concentración de cara al exigente reto que se les presenta en tierras estadounidenses. El combinado nacional llega a esta cita con la moral alta tras cerrar una impecable fase de grupos, de la cual avanzó como líder invicto del Grupo H y con la portería a cero gracias a su última victoria por la mínima frente a Uruguay. No obstante, el cuerpo médico trabaja a contrarreloj para evaluar el estado físico de hombres clave como Yeremy Pino y Nico Williams, cuyas dolencias en el último encuentro generan dudas en el once, aunque el grupo mantiene intacta la ambición de romper la histórica racha sin ganar eliminatorias mundialistas que arrastra desde 2010.