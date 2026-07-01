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Alegría francesa tras consumar la clasificación a octavos

La selección francesa de fútbol se clasificó con autoridad para los octavos de final de la Copa del Mundo tras derrotar por 3-0 a Suecia en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey. El gran protagonista del encuentro fue el capitán galo, Kylian Mbappé, quien lideró el triunfo de su equipo con un doblete que le permite seguir haciendo historia en el torneo internacional. Con estos dos tantos, Mbappé suma ya seis goles en la presente edición del torneo y eleva su cuenta particular a 18 goles en fases finales de la Copa del Mundo, logrados en tan solo 18 partidos disputados.