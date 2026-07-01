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La afición mexicana celebra un pase histórico a octavos de final

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La afición mexicana celebra un pase histórico a octavos de final

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La comunidad mexicana en Los Ángeles desató una auténtica fiesta tras la histórica clasificación de la selección de México a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Cientos de aficionados se congregaron en el emblemático barrio de Boyle Heights para vibrar con el triunfo por 2-0 frente a Ecuador, un resultado que quiebra una maldición que arrastraba el combinado azteca desde hace cuatro décadas

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