La viral celebración del 'remo vikingo' llega hasta los voluntarios de la FIFA / @fifacom_es

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La viral celebración del 'remo vikingo' llega hasta los voluntarios de la FIFA

La celebración del 'remo vikingo' pasa todas las fronteras durante el Mundial. La viral celebración se ha ido replicando repetidamente entre aficiones de diferentes países que se han querido sumar a la ola. En esta ocasión, los voluntarios de la FIFA han sido los protagonistas replicando la celebración, siendo ya los mismos trabajadores lo que se han animado a la fiesta noruega.