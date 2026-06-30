X

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El peor momento posible: la transmisión se cortó en los penaltis de Paraguay

Lo que parecía una noche de gloria para Paraguay estuvo a punto de convertirse en una pesadilla para muchos de sus aficionados. Con el partido empatado 1-1 ante Alemania y la tensión al máximo en la tanda de penaltis, numerosos hinchas vieron cómo su televisión se apagaba de repente al expirar su suscripción justo en el momento decisivo. Mientras la pantalla quedaba en negro, la Albirroja terminaba firmando una histórica clasificación al imponerse por 4-3 desde los once metros.