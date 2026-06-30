Secciones

Es noticia
Cuadro MundialResumen Alemania - ParaguayResumen Países Bajos - MarruecosBounouCasadóCuándo juega EspañaSorteo calendario LaLigaRafa NadalCucurellaPartidos Wimbledon hoyDónde ver WimbledonMercado Fichajes hoyPartidos Mundial hoyMundial directoKloppSara CarboneroIker CasillasFotocopia DNIJubiladosEntrenador personalTopuriaMárquezCuándo pelea McGregorGrand Départ Tour BarcelonaCalendario partidos gratis Mundial 2026Máximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026Noticias BarçaSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
El peor momento posible: la transmisión se cortó en los penaltis de Paraguay

El peor momento posible: la transmisión se cortó en los penaltis de Paraguay

X

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El peor momento posible: la transmisión se cortó en los penaltis de Paraguay

X

RRSS WhatsAppCopiar URL

Lo que parecía una noche de gloria para Paraguay estuvo a punto de convertirse en una pesadilla para muchos de sus aficionados. Con el partido empatado 1-1 ante Alemania y la tensión al máximo en la tanda de penaltis, numerosos hinchas vieron cómo su televisión se apagaba de repente al expirar su suscripción justo en el momento decisivo. Mientras la pantalla quedaba en negro, la Albirroja terminaba firmando una histórica clasificación al imponerse por 4-3 desde los once metros.