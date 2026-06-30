Merino avanza en su recuperación y España mantiene su plan de acondicionamiento físico / EFE

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Merino avanza en su recuperación y España mantiene su plan de acondicionamiento físico

La selección española afronta la exigencia del Mundial con un plan que va más allá de los entrenamientos sobre el césped. Desde su concentración en Chattanooga (Tennessee), el cuerpo médico apuesta por la gestión individualizada de las cargas, el descanso y la recuperación como pilares para mantener a la plantilla en las mejores condiciones, una estrategia que cuenta con el respaldo del centrocampista Mikel Merino, inmerso en un proceso progresivo de regreso a la competición tras una larga lesión.