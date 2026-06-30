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¡Ecuador no duerme! La afición mexicana se concentra frente al hotel de Ecuador antes del partido

La previa del México-Ecuador comenzó mucho antes del pitido inicial. Decenas de aficionados mexicanos se concentraron a las puertas del hotel de concentración de la selección ecuatoriana para hacer ruido durante la noche e intentar alterar el descanso de los jugadores.

Entre cánticos, tambores y bocinas, un mensaje se repitió una y otra vez: "¡Ecuador no duerme!", en una escena que no tardó en hacerse viral en redes sociales y que añadió un capítulo más al ambiente de máxima tensión que rodea el encuentro.