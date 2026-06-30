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Así celebró todo un país la histórica clasificación de Paraguay

La clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial desató la euforia en Asunción. Miles de aficionados celebraron por todo lo alto el penalti definitivo que selló la victoria por 4-3 en la tanda tras el 1-1 frente a Alemania, convirtiendo las calles de la capital paraguaya en una auténtica fiesta. La Albirroja firmó una de las grandes sorpresas del torneo y su afición respondió con una celebración inolvidable.