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La Argentina de Messi prepara el duelo ante Cabo Verde

La selección de Argentina ha entrenado esta mañana para preparar el duelo de dieciseisavos de final del Mundial contra Cabo Verde, la primera eliminatoria a vida o muerte para los de Lionel Scaloni.

Leo Messi trabaja para seguir batiendo todos los récords en el campeonato y llevar a su selección a revalidar el título mundial. Pero antes, el primer paso será superar el escollo de Cabo Verde, debutante en estas lides y una de las mayores sorpresas del campeonato, capaz de arrancar empates a selecciones tan potentes como España.