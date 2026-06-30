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La Argentina de Messi prepara el duelo ante Cabo Verde

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La Argentina de Messi prepara el duelo ante Cabo Verde

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La selección de Argentina ha entrenado esta mañana para preparar el duelo de dieciseisavos de final del Mundial contra Cabo Verde, la primera eliminatoria a vida o muerte para los de Lionel Scaloni.

Leo Messi trabaja para seguir batiendo todos los récords en el campeonato y llevar a su selección a revalidar el título mundial. Pero antes, el primer paso será superar el escollo de Cabo Verde, debutante en estas lides y una de las mayores sorpresas del campeonato, capaz de arrancar empates a selecciones tan potentes como España.