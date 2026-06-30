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Los aficionados noruegos ‘reman’ en Dallas para animar a su equipo contra Costa de Marfil

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Los aficionados noruegos ‘reman’ en Dallas para animar a su equipo contra Costa de Marfil

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Los seguidores de Noruega han llegado a Dallas para animar a su selección en el partido de dieciseisavos de final del Mundial contra Costa de Marfil, con un puesto en la siguiente ronda en juego. Los vikingos siguen remando para animar a su equipo cada vez más fuerte, ya que los partidos son ya a vida o muerte. Confían en su gran estrella, Erling Haaland para derribar el muro de Costa de Marfil

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