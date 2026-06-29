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Miles de aficionados esperan largas colas para ver el trofeo original de la FIFA

Miles de aficionados al fútbol desafiaron el intenso calor de Miami para aprovechar una oportunidad única: ver de cerca y fotografiarse con el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA, en un momento en que el torneo de 2026 entra en sus decisivas fases de eliminación directa. Cientos de seguidores formaron largas filas a las puertas de la emblemática Torre de la Libertad de Miami, esperando pacientemente durante más de dos horas. El objeto de deseo es la famosa copa de oro de 18 quilates diseñada por el artista italiano Silvio Gazzaniga, una pieza que reemplazó al trofeo Jules Rimet en 1974 y que habitualmente se custodia bajo estrictas medidas de seguridad en Zúrich, Suiza, saliendo a la luz pública solo en contadas ocasiones.