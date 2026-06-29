Secciones

Es noticia
Cuadro MundialSimeone JuliánJulián Álvarez BarçaPartidos Wimbledon hoyHorario Jódar WimbledonDónde ver WimbledonEliminados MundialCasadóMercado Fichajes hoyPróximo partido EspañaBrasil - Japón horarioAlemania - ParaguayMundial directoChris BumsteadSara CarboneroBandera EspañaJubiladosAlcarazCuándo pelea McGregorEspaña - AustriaMáximos goleadores EspañaGrand Départ Tour BarcelonaGoleadores Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Noticias BarçaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
Miles de aficionados esperan largas colas para ver el trofeo original de la FIFA

Miles de aficionados esperan largas colas para ver el trofeo original de la FIFA

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Miles de aficionados esperan largas colas para ver el trofeo original de la FIFA

Atlas News

RRSS WhatsAppCopiar URL

Miles de aficionados al fútbol desafiaron el intenso calor de Miami para aprovechar una oportunidad única: ver de cerca y fotografiarse con el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA, en un momento en que el torneo de 2026 entra en sus decisivas fases de eliminación directa. Cientos de seguidores formaron largas filas a las puertas de la emblemática Torre de la Libertad de Miami, esperando pacientemente durante más de dos horas. El objeto de deseo es la famosa copa de oro de 18 quilates diseñada por el artista italiano Silvio Gazzaniga, una pieza que reemplazó al trofeo Jules Rimet en 1974 y que habitualmente se custodia bajo estrictas medidas de seguridad en Zúrich, Suiza, saliendo a la luz pública solo en contadas ocasiones.