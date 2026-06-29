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Canadá vence a Sudáfrica y se mete por primera vez en los octavos de un Mundial

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Atlas News

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Canadá vence a Sudáfrica y se mete por primera vez en los octavos de un Mundial

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La afición canadiense celebró con entusiasmo en el SoFi Stadium de Los Ángeles la histórica clasificación de su selección para los octavos de final del Mundial, un hito nunca antes alcanzado. El triunfo llegó gracias a un potente disparo de Stephen Eustaquio en el minuto 92 que dio la victoria por 1-0 frente a Sudáfrica. Los seguidores de Canadá se mostraron ilusionados y confiados de cara a la siguiente ronda, mientras que los aficionados sudafricanos, pese a la eliminación, expresaron su orgullo por haber superado por primera vez la fase de grupos. Canadá se enfrentará el 4 de julio al ganador del duelo entre Países Bajos y Marruecos por un puesto en cuartos.