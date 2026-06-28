Jordi Gil

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Jordi Gil informa desde Chattanooga sobre el estado de la selección antes de los dieciseisavos

Jordi Gil nos trae la última hora desde Chattanooga, donde la selección española continúa preparando su partido de dieciseisavos del Mundial. Tras acabar primera de grupo con su victoria ante Uruguay, el equipo se ha entrenado con un gran ambiente, aunque pendiente del estado de Nico Williams, Yeremy Pino y Víctor Muñoz, que siguen lesionados. Por su parte, Aymeric Laporte se quedó en el gimnasio por gestión de cargas antes de que España ponga rumbo a Los Ángeles para afrontar la siguiente ronda.