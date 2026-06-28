Inglaterra prepara la artillería contra Congo tras cerrar como líderes la fase de grupos / Atlas News

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Inglaterra prepara la artillería contra Congo tras cerrar como líderes la fase de grupos

Los aficionados ingleses celebraron este sábado la victoria de su selección por 2-0 frente a Panamá en una zona de aficionados de Croydon, en las afueras de Londres. Aunque el triunfo aseguró el liderato del grupo, las sensaciones fueron dispares. Algunos seguidores calificaron el encuentro de gris y criticaron la falta de pegada del equipo, mientras otros se mostraron convencidos de que Inglaterra puede llegar hasta el final del torneo. Inglaterra se medirá a República Democrática del Congo el miércoles 1 de julio en los dieciseisavos de final.