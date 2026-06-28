Ghana avanza a los dieciseisavos del Mundial pese a caer ante Croacia / Atlas News

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Ghana avanza a los dieciseisavos del Mundial pese a caer ante Croacia

Miles de aficionados se reunieron este sábado en Accra para seguir el último partido de la fase de grupos de Ghana en el Mundial de 2026. Las Black Stars cayeron por 2-1 ante Croacia en el encuentro correspondiente al Grupo L, pero lograron clasificarse para los dieciseisavos de final. El resultado ha dejado sentimientos encontrados entre los seguidores, que lamentan la derrota, aunque celebran el pase a la siguiente ronda y muestran confianza en las opciones del equipo. Ghana se enfrentará a Colombia el próximo viernes 3 de julio en Kansas City.