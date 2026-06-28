Jordi Gil

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España prepara su próximo reto con cuatro ausencias y Lamine como protagonista

La selección completó una nueva sesión de entrenamiento con las ausencias de Nico Williams, Yeremy Pino y Víctor Muñoz, que continúan recuperándose de sus molestias. Aymeric Laporte tampoco saltó al césped y permaneció trabajando en el gimnasio. Sobre el terreno de juego, los habituales rondos volvieron a dejar detalles de calidad, con Lamine Yamal como uno de los grandes protagonistas gracias a su talento con el balón.