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España prepara su próximo reto con cuatro ausencias y Lamine como protagonista

España prepara su próximo reto con cuatro ausencias y Lamine como protagonista

Jordi Gil

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España prepara su próximo reto con cuatro ausencias y Lamine como protagonista

Jordi Gil

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La selección completó una nueva sesión de entrenamiento con las ausencias de Nico Williams, Yeremy Pino y Víctor Muñoz, que continúan recuperándose de sus molestias. Aymeric Laporte tampoco saltó al césped y permaneció trabajando en el gimnasio. Sobre el terreno de juego, los habituales rondos volvieron a dejar detalles de calidad, con Lamine Yamal como uno de los grandes protagonistas gracias a su talento con el balón.

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