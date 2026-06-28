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Colombia celebra el liderato de grupo tras empatar con Portugal
Los aficionados colombianos celebraron este sábado en Miami el empate sin goles frente a Portugal, un resultado que permitió a la selección cafetera acabar como primera del Grupo K y clasificarse para los dieciseisavos de final del Mundial, donde se medirá a Ghana. Miles de seguidores, vestidos de amarillo, festejaron un encuentro en el que Colombia dominó por momentos y anuló casi por completo a Cristiano Ronaldo. Portugal, segunda de grupo, se enfrentará a Croacia con más dudas que certezas.