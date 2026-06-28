Argentina celebra otro récord de Messi antes del cruce contra Cabo Verde / Atlas News

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Argentina celebra otro récord de Messi antes del cruce contra Cabo Verde

Los aficionados argentinos celebraron este domingo en Buenos Aires la victoria por 3-1 sobre Jordania y un nuevo récord de Messi, convertido en el primer futbolista en marcar en siete partidos consecutivos de un Mundial. El equipo de Lionel Scaloni, con nueve cambios respecto al once que derrotó a Austria, selló el triunfo con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Messi, que comenzó el encuentro en el banquillo.