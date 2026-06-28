Jordi Gil

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El alcalde de Chattanooga entrega las llaves de la ciudad a Karanka y De la Fuente

Aitor Karanka y Luis de la Fuente recibieron las llaves de la ciudad de Chattanooga de manos de su alcalde, en un acto institucional que reconoce su contribución al fútbol y su presencia en los eventos previos al Mundial. El homenaje puso en valor el impacto del deporte como puente entre comunidades y estrechó los lazos entre la ciudad estadounidense y el fútbol español.