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Senegal golea a Irak y mantiene vivo el sueño de seguir en el Mundial

Senegal golea a Irak y mantiene vivo el sueño de seguir en el Mundial

Senegal golea a Irak y mantiene vivo el sueño de seguir en el Mundial / Atlas News

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Senegal golea a Irak y mantiene vivo el sueño de seguir en el Mundial

Atlas News

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La afición de Senegal ha celebrado este viernes en Dakar la contundente victoria por 5-0 frente a Irak. Tras caer ante Francia y Noruega en sus dos primeros partidos, los Leones de la Teranga necesitaban un resultado amplio para mantener sus opciones de clasificación. El triunfo les sitúa terceros del Grupo I, por detrás de Francia y Noruega, a la espera de conocer si acceden a los dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros.

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